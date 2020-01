Ein Vormittag in einer der knapp 50 Filialen einer Bäckerei mit Stammsitz in Lüdinghausen. Die Filiale, um die es geht, befindet sich in einem Mischgebiet in Münster, einem typischen großstädtischen Mix aus Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe und Schulen. Die Kundin, die gerade eingetreten ist, wusste schon vorher, was sie will – „ein Bruderherz am Stück“.