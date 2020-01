Visite im Hochsicherheitsbereich

Generalmajor a. D. Robert Bergmann ließ sie in Bunker hinein, zeigte ihnen die Laufwege der Wachleute und führte sie durch die frühere Sicherheitsschleuse in den US-amerikanischen Hochsicherheits-Bereich, der für die Lagerung von Sonderwaffen vorgesehen war.

„Ich möchte sie jetzt auf einige Verhaltensmaßnahmen aufmerksam machen und sie dann in die damalige Zeit zurückversetzen“, begrüßte Robert Bergmann die Besucher.

Die Teilnehmer warfen einen Blick in einen ausgebauten Kampfstand, der zur Nahverteidigung diente, sahen die Gänge aus Beton, durch die die Soldaten bei einem Alarm sicher zu den Schießscharten kamen. Sie bekamen so einen Eindruck, wie sich das Leben in der Kaserne damals abgespielt hat. Dafür ging Bergmann mit den Besuchern auch durch die Unterkünfte, noch gut sichtbar die einzelnen Zimmer und Waschräume.

Lange war unklar, was mit dem Depot, das von 1965 bis 1991 in Betrieb war, und dem Gelände drumherum passieren sollte. Die Stadt Dülmen hatte es vor zwei Jahren gekauft, um dort für Ausgleichsmaßnahmen Öko-Projekte durchführen zu können. Die US-Basis ist aber auch seltenes Beispiel für eine einzigartige Kooperation zwischen Bundeswehr und US-Army. Das hatte auch die Denkmalbehörde festgestellt.

Führungen Öffentliche Führungen sind für jeden 3. Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr geplant. Verbindliche Anmeldungen unter Telefon 0 25 94/12-345. ...

Das ehemalige Munitionsdepot war zweigeteilt und wurde viele Jahre sowohl von Bundeswehr als auch US Streitkräften genutzt. Die Führungen durch das Depot im Stadtteil Visbeck sollen nun beide Interessen unter einen Hut bringen: zeitgeschichtliche und und ökologische Projekte.