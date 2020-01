Wer in die Dülmener Maria-Königin-Kirche tritt, steht zwischen barrierefreien Wohnungen. Wer in die St.-Konrad-Kirche in Rheine tritt, steht zwischen Hantelbänken. Wer in die münsterische St.-Elisabeth-Kirche tritt, steht zwischen turnenden Grundschülern. All diese Kirchen haben eins gemeinsam: Sie sind profaniert, sie sind also keine Kirchen mehr.