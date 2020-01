Sicherheitslandung am Flughafen Münster/Osnabrück

Beim Landeanflug in Greven zeigte eine Warnlampe im Cockpit des Privatflugzeugs aus Großbritannien, dass „mit dem Fahrwerk etwas nicht stimmt”, wie Flughafensprecher Detlef Döbberthin berichtet. Der Pilot informierte den Tower, der einen Alarm auslöste. Der Flieger, eine Falcon 900 mit 13 Passagieren an Bord, musste eine Platzrunde drehen, so dass sich Feuerwehr und Rettungskräfte in Position bringen konnten.

Eingreifen mussten diese glücklicherweise nicht, denn beim Überfliegen der Landebahn wurde vom Boden aus festgestellt, dass das Fahrwerk - wie vorgesehen - ausgefahren war. Der Firmenflieger konnte daraufhin sicher landen. Offenbar war nur die Warnlampe im Cockpit defekt.

Auch wenn es mit Blick auf den weltweiten Flugverkehr kein ungewöhnlicher Vorgang sei, käme eine solche Sicherheitslandung am FMO „sehr, sehr selten” vor, erklärt Döbberthin. Etwa alle zwei Jahre gebe es solch einen Vorfall.