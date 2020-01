Nach Wohnungsbrand in Ibbenbüren: 26-Jähriger in Untersuchungshaft

"Dem Mann aus Tecklenburg wird vorgeworfen, den 30-jährigen Mieter in dessen Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet und schließend Feuer gelegt zu haben", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt . "Das mögliche Tatmotiv liegt nach ersten Erkenntnissen im persönlichen Bereich".

"Durch Befragungen von Zeugen, die von Streitigkeiten zwischen den Beiden berichteten, rückte der 26-Jährige intensiv in unseren Fokus", erläuterte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. "Nach bisherigem Ermittlungsstand brach der Beschuldigte am frühen Sonntagmorgen in die Wohnung ein und tötete den im Bett schlafenden 30-Jährigen gewaltsam. Um dieses Geschehen zu vertuschen, soll der Beschuldigte ein Feuer gelegt haben, dass glücklicherweise nicht auf das Gebäude übergriff".

Polizisten nahmen den 26-Jährigen am Montag an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Dienstagabend wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Mordes und versuchter besonders schwerer Brandstiftung und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte, bestehe zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer keinerlei verwandtschaftliches Verhältnis. Neben dem Überlebenden 25-Jährigen des Brandes seien noch mehrere andere Zeugen des Brandes vernommen worden. Ihre Aussagen, so Botzenhardt, hätten letzten Endes zur Ergreifung des 26-jährigen Tecklenburgers geführt.