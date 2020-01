Chormusical Martin Luther King „Da schwingt so viel mit“

Seit Wochen proben sie in Kirchen des Münsterlandes. Am 1. Februar formieren sich die gut 900 Sänger zu einem Mega-Chor und gestalten in der Halle Münsterland das Chormusical „Martin Luther King“ mit. Mehr als ein musikalisches Projekt, wie ein Besuch bei einer der finalen Proben zeigt. Von Michaela Töns