Stefan Lammers läuft alle Straßen in Altenberge ab

Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Er ist schon den Marathon in Stockholm gelaufen, hat in Wales an einem Dreitageslauf über 160 Kilometer teilgenommen und den Berlin-Marathon schon längst abgehakt. Stefan Lammers, 50 Jahre alt, stattliche 2,02 Meter groß und seit 20 Jahren leidenschaftlicher Langstreckenläufer. Jetzt hat er sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen.