Der prominente Gast appellierte an die rund 300 Gäste für ein größeres Miteinander, für Diskussion und Austausch, um gesellschaftlichen Spaltungen entgegenzuwirken. „Dieses Jahrzehnt ist entscheidend dafür, dass die Weichen richtig gestellt werden“, sagte sie.

Begleitet haben die Veranstaltung rund 800 Landwirte mit einer Demonstration. Nach Polizeiangaben waren sie mit über 400 Schleppern gekommen; sie positionierten sich auf einem Acker draußen gegenüber der Einrichtung. Die Bauern überreichten dem prominenten Gast ein Thesenpapier. „Ich kann Ihnen nichts versprechen, was ich nicht halten kann“, sagte Kramp-Karrenbauer . Trotzdem will sie sich für die Landwirte stark machen. Insbesondere dafür, dass es ein überprüfbares Messstellensystem bei den Nitratwerten gibt. „Wir sind nicht dagegen, die Probleme zu lösen“, so Jung-Bauer Lambert Aehling aus Borken. „Aber das geht nur, wenn sich endlich alle einen Tisch setzen und mitwirken.“ Zu nennenswerten Vorkommnissen ist es laut Polizei nicht gekommen.