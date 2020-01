NRW mistet Schweineställe aus: neue Perspektiven für die Tierhaltung

Für ein paar Cent mehr

Modellställe können Landwirte und Verbraucher versöhnen. Damit sich die Bauern darauf einlassen, müssen die Vorgaben möglichst klein sein.

Man reibt sich erst verwundert die Augen: Nur 40 Cent würde ein Kilogramm Schweinefleisch teurer, wenn das Tier vorher in einem lichtdurchfluteten und weit­läufigen Stall gelebt hat – mit auf dem Papier mindestens 1,1 statt der gesetzlich geforderten 0,75 Quadratmeter Platz. Den sehen die nicht einmal üppig wirkenden Kriterien des staatlichen Tierwohl-Labels in Stufe 2 vor. Also alles viel einfacher und günstiger als immer gedacht?

So leicht lässt sich eben nicht abhandeln, was in diesen Monaten Landwirte wie Verbraucher umtreibt. Das Wort vom Paradigmenwechsel trifft die Ausgangslage ganz gut: Denn bisher hat der Emissionsschutz die Vorgaben für die Konstruktion der deshalb geschlossenen Ställe geliefert. Drinnen mögen sich die Bedingungen schrittweise verbessert haben – trotzdem sind das die Ställe der Vergangenheit.

Die Zukunft soll Umweltschutz und Tierwohl unter einem licht- und luftdurchlässigen Stalldach vereinen. Damit die Landwirte sich auf diese Vorgabe einlassen und die Investition wagen, müssen die Konditionen überschaubar sein. Dazu können die Modellställe des Landes viel beisteuern. Am Ende entscheiden aber die Verbraucher über die Entwicklung, ob ihnen mehr Platz für ein Schweineleben ein paar Cent wert ist.

von Hilmar Riemenschneider