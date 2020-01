Das Tief "Naima" bringt an diesem Wochenende mildes Wetter - und Regen: Am Freitag bis zu 13 Grad, am Samstag 14 und am Sonntag immerhin noch elf Grad. Dazu Regenschauer, die immer wieder von wenigen Sonnenstunden unterbrochen werden.

"Das ist fast schon frühlingshaft", meint Wetter-Experte Jürgen Schmidt von "Wetter-Kontor" zum aktuellen Wetter. Er bestätigt, dass solche Temperaturen relativ ungewöhnlich für die Winter-Jahreszeit seien, aber auch kein Kuriosum: "Im Sommer 2002 hatten wir um diese Zeit sogar 17 Grad", so Schmitt.

Januar insgesamt zu trocken

Während der Deutsche-Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag vor "stürmischen Böen, im Bergland teils auch Sturmböen" am Wochenende warnte, werde es im Münsterland am Wochenende zwar auch verstärkt "windig" aber "es besteht aktuell keine Sturmgefahr", erklärt Schmidt.

Am Freitag bleibt es noch relativ trocken, doch am Samstag und Sonntag sollten sich Spaziergänger und alle, die rausmüssen, auf Regenschauer gefasst machen, so Schmitt.

Insgesamt war der Januar allerdings zu trocken. [WN+] "Wir liegen mit 26 Litern Niederschlag weiter unter dem Mittelwert der letzten 30 Jahre", erklärte der Wetter-Experte. Dies entspricht gerade einmal 37 Prozent des Mittelwertes.