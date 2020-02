So ereigneten sich beispielsweise im Kreis Borken gleich 15 Unfälle - darunter zahlreiche gestürzte Radfahrer, die sich Verletzungen zugezogen haben. Bei einer Vielzahl entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Weitere Unfallaufnahmen laufen derzeit. Die Polizei appelliert dringend, die Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Auch die Polizei in Münster meldet glatte Straßen und gestürzte Radfahrer im Bereich der Stadt. Auch auf der A43 soll es stellenweise sehr glatt sein. In den anderen Münsterland-Kreisen melden die Polizeistationen ein auffällig erhöhtes Unfallaufkommen, hier sei aber noch unklar, ob sie auf Glätte zurückzuführen sind.

Auf der Sporker Ringstraße (K3) in Bocholt ist ein Lkw aufgrund von Eisglätte in den Straßengraben gerutscht. Das hat zur Folge, dass die K3 zwischen der Dinxperloer Straße (L606) und der Hamalandstraße (L602) aktuell gesperrt ist. Die Bergung des Lkw soll Polizeiangaben zufolge mehrere Stunden in Anspruch nehmen.