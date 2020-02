Die Zahlen 7-16-22-36-44 und die zwei Zusatzzahlen 3 und 4 waren am Freitagabend in Helsinki gezogen worden. „Weil das Spiel anonym war, müssen wir nun darauf warten, dass der Gewinner sich meldet. Das passiert bei so einer Summe aber erfahrungsgemäß relativ schnell“, hieß es weiter. Ob es sich um einen einzelnen Spieler handelt oder eine Tippgemeinschaft, ist unklar.

Im Oktober 2016 hatte ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro abgeräumt – nun ist der damalige Rekord eingestellt worden. Zusätzlich zum Eurojackpot gehen laut Westlotto zehn weitere Millionengewinne nach Deutschland, davon nochmal drei nach NRW und drei nach Baden-Württemberg.