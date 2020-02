Ein 20 Jahre alte Vredener ist gegen 14.20 Uhr in Vreden mit dem Auto auf der Alstätter Straße in Richtung Ringstraße unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Borkener Polizei.

Dann sei der Vredener nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Begrenzungsstein geprallt. Von dort habe sich der Fahrer zu Fuß entfernt und sei von Beamten gestellt worden. Der Mann habe die Polizisten daraufhin mit einem Messer bedroht. Die Beamten fixierten den jungen Mann. Trotzdem blieb dieser weiterhin aggressiv, heißt es der Mitteilung weiter.

Auf der Polizeiwache in Ahaus wurden dem Fahrer Blutproben entnommen, da er nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss stand. Außerdem soll er keine Fahrerlaubnis besessen haben. Das von ihm gefahrene Auto stellte sich laut Polizei auch noch als gestohlen heraus.