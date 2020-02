Bei den Mitarbeitern des münsterischen Versicherungskonzerns Provinzial Nord-West wächst der Unmut: Der Betriebsrat hatte am Dienstag kurzfristig zu einer Betriebsversammlung aufgerufen, um über den Stand der Fusionspläne mit der Provinzial Rheinland zu informieren. Man könne die Fusionspläne „nicht länger positiv begleiten“, hatte der Betriebsratsvorsitzende Wilhelm Beckmann dort berichtet.

"Zentrale Forderungen nicht erfüllt"

Wie der Betriebsrat am Mittwoch mitteilte, beklagt Beckmann, dass die Anteilseigner zentrale Forderungen der Beschäftigten nicht erfüllen. So verlangt der Betriebsrat beispielsweise eine verbriefte Garantie, dass alle bisherigen Standorte – also auch Kiel – in Zukunft erhalten bleiben und gleichmäßig an der künftigen Personalausstattung teilhaben. Beckmann fürchtet zudem, dass die geplante Verschmelzung der beiden Provinzial-Versicherungen auf eine Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf zu einer Erosion von Arbeitsplätzen in Münster führen könnte.

Nach wie vor beharrt der Betriebsrat auf einem Verbot, Anteile der Provinzial an private Investoren zu verkaufen. Schon im Jahr 2012 habe es solche Pläne gegeben, hieß es. Alle verlangten Garantien sollen nach dem Willen der Arbeitnehmervertreter in einem Staatsvertrag abgesichert werden.