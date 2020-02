Dülmen -

Von Stefan Werding

250.000 Menschen in Deutschland werden jedes Jahr vom Schlag getroffen. Das bedeutet fast immer einen tiefen Einschnitt in ihr Leben. Wie genau die Ärzte und Pflegenden versuchen, die Folgen so klein wie möglich zu halten, zeigt ein Besuch auf der Stroke Unit der Christophorus-Kliniken in Dülmen, wo Schlaganfall-Patienten versorgt werden.