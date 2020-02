Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Gescher ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 50-Jähriger mit seinem Lkw auf der Autobahn in Fahrtrichtung Gronau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus prallte er um kurz nach Mitternacht auf einen auf der Fahrbahn liegenden Container. Dieser war mit Eisenteilen beladen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden.

In den Lastwagen prallten in der Folge noch drei Autos, deren Fahrer anschließend leichtverletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden.

Wie kam der Container auf die Autobahn?

Warum der Container auf der Fahrbahn lag, ist laut Polizei derzeit noch nicht ganz klar. Es liege aber nahe, dass der Container einem Lkw zuzuordnen sei, der etwa 500 Meter hinter der Unfallstelle auf dem Seitenstreifen stand. Dessen 42-jähriger Fahrer wurde von den Einsatzkräften angetroffen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Die Autobahn in Richtung Gronau wurde voll gesperrt. Die Sperrung soll bis in die Mittagsstunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gescher/Coesfeld abgeleitet.