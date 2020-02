Die Eurobahn , die von Münster in Richtung Bielefeld und Herford fahren sollte, musste aufgrund eines technischen Defekts am Hauptbahnhof in Hamm stehen bleiben. Das ärgerte einen 32-jährigen Mann am Dienstag offenbar so sehr, dass er die Notbremse des Zuges betätigte.

Polizisten tätlich angegriffen

Zugbegleiter alarmierten daraufhin die Bundespolizei, die versuchte, die Personalien des Mannes aufzunehmen. Doch statt Auskunft zu geben, griff der 32-Jährige die zwei Polizisten unvermittelt an, sodass diese zu Boden gingen. Laut Polizeibericht gelang es den beiden Beamten aber daraufhin, den Mann "durch Einsatz einfacher körperlicher Gewalt" zu stoppen. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.