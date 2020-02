Münsterland -

Von Elmar Ries

Im Münsterland gibt der Landesbetrieb Wald und Holz den Kampf gegen den Borkenkäfer auf. „Hier ist die Fichte verloren“, sagte Sprecher Michael Blaschke. Die Förster versuchen nun, die Bestände im Sauerland und in der Eifel zu retten. In den dortigen Höhenlagen hat sich der Krabbler noch nicht ganz so breit gemacht.