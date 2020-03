Dem Paradies ein Stück näher - per Schaukel...

Rheine -

Von Paul Nienhaus

Ein wenig Gefahr schwingt mit. Seit Beginn der Fastenzeit hängen zwei Schaukeln im Hauptschiff der Stadtkirche St. Dionysius in Rheine. Spielgeräte für Erwachsene, auf denen Wagemutige in zwei bis drei Metern Höhe durch den Kirchenraum schweben können, dessen Fertigstellung vor 500 Jahren die Pfarrei St. Dionysius in diesem Jahr feiert.