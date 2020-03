Münster ist die am stärksten betroffene Großstadt in NRW

Münsterland -

Das Coronavirus stellt das Leben bei uns auf den Kopf. Drastische Maßnahmen schränken das öffentliche Leben ein. In der Krise wird aber auch der Zusammenhalt sichtbar. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in unserer Region.