Verband: Lehrer sind irritiert durch „das ewige Hin und Her“

Münsterland -

Die Verwirrung um die Öffnung der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen hat zu erheblichen Irritationen in der Lehrerschaft geführt. Unterdessen ist am 1. Mai in Münster den zweiten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektion festgestellt worden. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.