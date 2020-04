Großveranstaltungen sollen bis 31. August untersagt werden

Münsterland -

Die Zahl der Infektionen steigt im Münsterland nur noch leicht an, viele der Patienten sind wieder gesund. Bundesweit wird aktuell über Lockerungen der Corona-Vorgaben debattiert. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.