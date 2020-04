Kreis Steinfurt meldet neun weitere Todesfälle

Münsterland -

Die Zahl der Corona-Todesfälle im Münsterland steigt am Donnerstag weiter an. Allein der Kreis Steinfurt meldet neun weitere Verstorbene. Auch, wenn die Kontaktsperren bis zum 3. Mai verlängert wurden, atmen die Betreiber kleinerer Geschäfte in der Region wieder auf. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.