Kreis Warendorf vermeldet achtes Todesopfer

Münsterland -

Insgesamt wurden münsterlandweit am Wochenende nur wenige bestätigte Corona-Neuinfektionen bekannt. Die Zahl der Gesundeten hingegen stieg vor allem in den Kreisen Borken und Steinfurt an. Im Kreis Warendorf gab es ein achtes Todesopfer. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.