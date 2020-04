Viele leere Betten in Kliniken

Münsterland -

Es geht Richtung Alltag in NRW, aber mit zahlreichen Auflagen und Einschränkungen: Ab Montag gilt im ganzen Land eine Maskenpflicht, Schulen bereiten sich auf die Rückkehr der ersten Schüler vor. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.