Vier Corona-Todesfälle in Ahlener Seniorenheim: "Es ging sehr schnell"

Münsterland -

Als erste nordrhein-westfälische Großstadt hat Münster am Montag eine Maskenpflicht beschlossen. Zudem sehen sich Tourismus, Gastronomie und Handel von einer Pleitewelle bedroht. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.