Münsterland -

Das Coronavirus legt auch an den Ostertagen keine Pause ein. Die Zahl der Todesfälle steigt im Münsterland weiter an. Bundesweit wird aktuell über die Lockerung von Einschränkungen und die Wiederaufnahme des Schulbetriebs debattiert. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.