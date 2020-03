Rheine -

Am Samstagvormittag hat die sogenannte „Corona-Ambulanz“ in einem Container in der Nähe des Mathias-Spitals in Rheine ihre Arbeit aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine zentrale Teststelle für den Kreis Steinfurt, bei der Patienten auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden können.