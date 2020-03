Nach einer Hetzjagd im Juli 2019 hat das Landgericht Münster am Donnerstag einen Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Afghane hatte seinem 28-jährigen Opfer zwei Mal ein Messer in den Rücken gestoßen und mit Stichen in Lunge und Niere lebensgefährlich verletzt.