Am Dienstagabend (10. März) kam es zu einem Feuer in einer Lagerhalle an der Reeser Straße. Durch den Brand entstand an der Halle sowie an den dort abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen erheblicher Sachschaden. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Am Freitag wurde der Brandort durch Experten der Polizei und einen Sachverständigen untersucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von vorsätzlicher Brandstiftung und einem Schaden in einer Höhe von 1,5 Mio. Euro auszugehen. Die Ermittler suchen Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit (Dienstag, 10.03.2020, ca. 20.00 Uhr) in der Nähe des Brandortes Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalinspektion 1 zu melden (02861) 9000.