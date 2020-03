Wie die Polizei Borken jetzt mitteilte, setzen Betrüger derzeit vermehrt auf eine Abwandlung des Enkeltricks. Dabei nutzen die Anrufer die Angst älterer Menschen vor dem Coronavirus und dessen Folgen aus, um an Geld zu kommen.

Die Täter rufen überwiegend Seniorinnen und Senioren an, um deren Hilfsbereitschaft und "leider auch die teilweise zu beobachtende Arglosigkeit" auszunutzen, schreibt die Polizei. Die Betrüger spielen dann am Telefon den kranken, hilfsbedürftigen Enkel.

"Die Anrufer geben vor, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Sie erzählen, dass sie sich im Krankenhaus oder in Quarantäne befinden - oder dass der Virus Verwandte getroffen hat. Damit begründen sie, dass sie dringend Geld für die Behandlung brauchen", beschreibt Nadine Hermeling, Pressesprecherin der Polizei Borken, das Vorgehen.

Im Kreis Borken führten solche Anrufe mit der Coronavirus-Masche aber noch nicht zu einem erfolgreichen Betrug. Damit dies so bleibt, warnt das Landeskriminalamt eindringlich vor dem Trick. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, wie wichtig entsprechende Aufklärung in Familien ist. Gerade allein stehende ältere Verwandte sollten dringend über das neue Phänomen "Enkeltrickbetrug" informiert werden. Die Polizei empfiehlt, bestimmte Verhaltensweisen im Falle solcher Anrufe abzusprechen (zum Beispiel Kontrollanrufe bei Verwandten oder Rückfragen bei der Polizei).