Die Bezirksregierung hatte zuletzt eine Zahl von 760 Intensivbetten im Münsterland genannt. Jedes dritte Intensivbett sei mit einem Beatmungsgerät ausgestattet. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen war am Donnerstagspätnachmittag laut Bezirksregierung auf 783 gestiegen. Im Landkreis Borken gab es 209 Fälle, in Münster 173. Es folgen die Kreise Steinfurt (150), Warendorf (138) und Coesfeld (113). Elf Infizierte seien mittlerweile wieder gesund, darunter jeweils fünf in Münster und im Kreis Coesfeld sowie einer im Kreis Borken.