Seit Montag (23. März 2020) wird ein 84-jähriger Senior aus Beelen vermisst. Der auf Medikamente angewiesene Mann hat sich in den frühen Abendstunden zu Fuß von einer Pflegeeinrichtung entfernt. Er ist ungefähr 1,78 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jeans, einem blauen T-Shirt und einer grauen Strickjacke.Nachdem die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, setzte die Polizei die Suche am Dienstagmorgen fort. Neben den Ermittlungen unterstützte die Feuerwehr und eine Polizeihundertschaft aus Bochum die Polizei bei der umfangreichen Suche.Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen, Taucher der Feuerwehr und der DLRG und ein Maintrailer-Hund zum Einsatz. Alle Maßnahmen führten bislang nicht dazu, den 84-Jährigen aufzufinden.Personen, die den Vermissten seit Montagabend gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Foto: Polizei