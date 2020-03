Beerdigungen in Corona-Zeiten

Münsterland -

Von Stefan Werding

Angehörige sollen bei Beerdigungen mit ihrer Trauer nicht alleine stehen. In Zeiten der Corona-Krise ist das anders. Die übliche Trauerfeier in der Kirche oder in einem speziellen Trauerhaus fällt aus. Hinterbliebene verlassen oft mit einem großen Gefühl der Einsamkeit den Friedhof.