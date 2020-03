Gutschein-Portal Zmyle will Münsterland-Handel anschieben

Viele Betriebe sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Schnelle, unbürokratische und solidarische Hilfe bieten in dieser Zeit Gutscheinsysteme. Daher hat die Online-Plattform Zmyle aus Coesfeld zusammen mit dem Münsterland-Siegel am Freitag das neue Portal www.muensterland-gutschein.de gestartet.

Gastronomen, Händler und lokale Dienstleister können sich dort kostenlos registrieren und präsentieren. Stammkunden können ihren Lieblingsgastronomen oder ihren Lieblingshelden in dieser schwierigen Situation unterstützen.

Die Umsetzung ist sowohl für den Anbieter, als auch für den Kunden recht einfach: Die Anbieter können sich direkt auf der Plattform registrieren. Die Kunden können die Gutscheine online kaufen und bezahlen. Das Geld ist innerhalb weniger Tage auf dem Konto des Anbieters. Die Betriebe benötigen keine neue Hard- oder Software, die Zahlungsabwicklung erfolgt automatisch. Eingelöst werden können die Gutscheine dann später, wenn die Lieblingsbetriebe wieder geöffnet haben.

Bis Ende Mai gebührenfrei

„Bis definitiv Ende Mai erhebt Zmyle keine Gebühren und verdient nichts daran, denn es ist eine Zeit, in der wir zusammenstehen müssen“, sagt Geschäftsführer Alexander Arend. Die Unternehmen zahlen lediglich Paymentgebühren, um die Kosten des Payment-Providers (wie Paypal) zu decken.

„Das Münsterland-Siegel ist ein Zusammenschluss von rund 70 Lebensmittelherstellern und Gastronomen, die für regionale Produkte eintreten. Mit Zmyle sind wir schon länger im Gespräch und wollten eigentlich jetzt im Frühjahr mit einer Gutscheinplattform für unsere Mitglieder an den Markt gehen. Völlig selbstverständlich, dass wir in der aktuellen Situation unsere Pläne ändern und die Plattform gerne für alle Unternehmen öffnen“, erklärt Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer des Münsterland-Siegels.

Ergänzung zu "Münsterland liefert"

„Die Idee ist ein weiterer Baustein, um der Wirtschaft im Münsterland durch die Krise zu helfen." Sie ergänze die Plattform "Münsterland liefert", die vor wenigen Tagen gestartet ist, so Klaus Ehling, Vorstand des Münsterland e.V. „Solche Initiativen zeichnen unser Münsterland aus. Selbstverständlich unterstützen wird daher die Aktion.“

„Auch dieses Angebot funktioniert nur, wenn viele Betriebe und viele Kunden mitmachen. Daher brauchen wir ganz viele Partner, die uns helfen, die Idee nach draußen zu tragen, sowohl zu den Unternehmen als auch zu den Kunden“, so Grüner. Die IHK Nord Westfalen und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Westfalen e.V. haben bereits Unterstützung signalisiert. „Weitere Partner sind herzlich willkommen.

Münster schon online

Sollten Städte oder Kommunen ein eigenes Portal wünschen, ist dies ebenfalls binnen weniger Stunden möglich. Münster beispielsweise ist am 24. März online gegangen, andere Städte wie Dülmen oder Gronau sind schon länger dabei.

Wer also seiner Lieblingslocation in der Corona-Krise unter die Arme greifen möchte, kann mit einem Gutschein anfangen – und die Vorfreude genießen. www.muensterland-gutschein.de