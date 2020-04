Obst und Gemüse bald teurer?

Es ist nicht nur der Spargel: Bauernverbände und auch Politiker warnen vor Problemen bei der Produktion und der Ernte zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte. Als Folge könnten Preise für Obst und Gemüse steigen. Engpässe in der Versorgung drohen aber nicht.

„Viele Arbeitsprozesse auf den Höfen und in den landwirtschaftlichen Betrieben sind schwierig und hochkomplex“, sagt Bernhard Rüb , Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW, unserer Zeitung. Das kann man nicht an ein einem Tag lernen. Dies gelte zum Beispiel auch für das gesamte Spargelstechen. Hubertus Beringmeier, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes , ist besorgt, dass sich die Grenzsperrung für ausländische Saisonarbeitskräfte deutlich länger als bis Ostern und eventuell sogar bis in den Sommer hinziehen werde.

Tausende Arbeitskräfte fehlen

Dann würden weitere Sonderkulturen von Erdbeeren und Himbeeren über den Gemüse- bis zum Weinanbau in Mitleidenschaft gezogen. Die alternativ vorgeschlagene Beschäftigung von Menschen, die in ihrem normalen Job von Kurzarbeit betroffen sind, werde den Bedarf nicht ausgleichen: „Viele werden schon aus körperlichen Gründen nicht in der Lage sein, den Job lange auszuüben.“

In den Obst- und Gemüseanbaugebieten Südeuropas fehlen schon jetzt Tausende Arbeitskräfte. Dies wird nach Ansicht von Bauernpräsident Joachim Rukwied zu Preissteigerungen führen.

Ostereinkauf teilweise vorziehen

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) möchte auch deshalb, dass ausländische Saisonarbeiter nach Deutschland kommen. „Wir werden auf Saisonarbeiter nicht verzichten können“, sagte sie.

Angesichts der Situation im Lebensmitteleinzelhandel appellierte der Handelskonzern Rewe an Kunden, den anstehenden Ostereinkauf zumindest teilweise vorzuziehen. „So können der Gründonnerstag und der Karsamstag, an denen wir mit mehr als zehn Millionen Kunden üblicherweise eine besonders hohe Nachfrage erleben, entlastet werden“, sagt Rewe-Chef Lionel Souque.