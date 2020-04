Ein 54-Jähriger hat am Mittwoch in Heiden in einer Werkstatt ein Auto an sich genommen, das ihm nicht gehörte. Der Heidener wollte dort gegen 14.30 Uhr sein eigenes Fahrzeug abholen, das sich in Reparatur befand. Die Arbeiten waren jedoch noch nicht beendet. Nach einem vergeblichen zweiten Versuch, an sein Auto zu kommen, setzte sich der 54-Jährige nach Angaben von Zeugen in einen anderen Wagen in dem der Schlüssel steckte und fuhr los. Vergeblich hatten Mitarbeiter der Werkstatt versucht, ihn aufzuhalten.

Alkoholisiert am Steuer

Polizeibeamte konnten das nicht angemeldete Fahrzeug schließlich aufgrund von Zeugenangaben gegen 20.50 Uhr auf der Velener Straße entdecken und die Weiterfahrt beenden. Ein Arzt entnahm dem alkoholisierten Fahrer Blutproben, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagtem dem Heidener jegliches Fahren mit Kraftfahrzeugen.

Unfall am Sonntag

Das hätte er ohnehin schon nicht mehr gedurft: Der 54-Jährige hatte am vergangenen Sonntag einen Unfall verursacht. Weil die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellten, hatten sie den Führerschein sichergestellt. Vom Fahren hatte sich der Mann dadurch allerdings nicht abhalten lassen - bereits tags darauf trafen Polizeibeamte ihn in Heiden am Steuer eines Wagens an. Auch dies zog eine Strafanzeige nach sich, ebenso wie der Vorfall in der Werkstatt.