Der Mann aus Ennigerloh sei mit einem Gespann aus Traktor und Gülleanhänger auf der Rolandstraße in Richtung Vorhelm unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Räder des Anhängers verkanteten an einer Ackerzufahrt, so dass dieser sich überschlug, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Der Traktorfahrer schlug bei dem Unfall mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und verletzte sich schwer. Zeugen bargen den Verletzten aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen anschließend laut Polizei in ein Ahlener Krankenhaus.

Am Gülleanhänger sei hoher Sachschaden entstanden. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht beladen, so dass laut Polizei nur eine geringe Menge Gülle aus dem Tank auslief.