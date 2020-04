6000 Pflegesprays für Ahlen

LR Health & Beauty übergab zum Wochenstart die erste Charge ihrer Spende von insgesamt rund 6000 Handpflege-Produkten für lokale Einrichtungen in Ahlen Die Auslieferung erfolgte an die Feuerwache am Konrad-Adenauer-Ring, da die Verteilung der Artikel von hier aus am besten koordiniert werden könne.

Die Pflege-Sprays mit zusätzlichem Hygieneeffekt werden in den nächsten Tagen und Wochen an rund 80 soziale Institutionen gehen. Unterstützt werden damit unter anderem die Feuerwache, Behinderten-, Senioren- sowie weitere Pflegeeinrichtungen.

Wachleiter Walter Wolf bedankte sich auch im Namen des Bürgermeisters für die Lieferung: „Allen, die vor Ort im Einsatz sind, wird die Produktspende von LR viel Freude machen.“ Die zweite Charge, rund 1600 der 6000 Handpflege-Produkte, wird zum späteren Zeitpunkt ausgeliefert. Sie erreicht 27 Kindertagesstätten und 15 Ahlener Schulen mit deren Wiedereröffnung. Ausgewählt wurden die Einrichtungen von der Stadt Ahlen.

„Wir sind ein Ahlener Unternehmen und fühlen uns vor allem jetzt, in dieser schwierigen Zeit, unserer Region verpflichtet. Mit der Produktspende können wir einen kleinen Beitrag leisten und gleichzeitig auch den Menschen in den sozialen Berufen danken, die jeden Tag unermüdlich für uns alle im Einsatz sind“, sagte An­dreas Friesch, Geschäftsführer von LR Health & Beauty. „An dieser Stelle richte ich mein Dankeschön an die Stadt Ahlen, die die nächsten Tage schnell und unkompliziert die Weiterverteilung der Produktspenden organisiert.“ Daniela Noack, Leiterin des Projekts „Vitale Stadt Ahlen“, sagte zu, die Pflege-Sprays zeitnah weiterzugeben.

LR hat sich für die Spende des Pflege-Sprays mit zusätzlichem Hygieneeffekt entschieden, weil es eine effektive, wasserlose Reinigung der Hände ermögliche und gleichzeitig die durch häufiges Waschen und Desinfizieren strapazierten Hände pflege und schütze, teilte das Unternehmen mit.