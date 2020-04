5,15 Meter sind der Höhenrekord beim Lego-Turmbau

So viele Mails trudelten bei der Yango-Kids-Redaktion ein. So viele Mädchen und Jungen im Münsterland haben bei unserer Challenge mitgemacht. Familie Börger aus Münster hatte sich mit befreundeten Familien einen Wettstreit im Turmbauen geliefert. Und weil Kinder (und Eltern) so begeistert waren, klopften sie bei der Kinderredaktion an: Hat noch jemand Lust aufs Turmbauen? Und wie....

Von Doerthe Rayen