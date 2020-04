„Der ist getrieben, der will sich bewegen, der muss raus“, sagt Claudia Bergmann, Direktorin Eingliederungshilfe, Wohnen bei den Alexianern. Wenn er das nicht darf, wird er aggressiv. Manfred, der in Wirklichkeit anders heißt, ist in den vergangenen Wochen oft aggressiv. Der Grund: die Verordnung vom 3.