Um alte Menschen zu schützen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, reichen die vorliegenden Zahlen als Datengrundlage aus. Das meint Professor Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie an der Universität Münster. „Die Frage ist: Was brauchen wir an Zahlen, um diese Ziele zu erreichen?“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.