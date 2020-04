Ein 40-jähriger Lengericher ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 1 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Bremen unterwegs, als er gegen 10.30 Uhr in Höhe des Lotter Kreuzes aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw prallte. Rettungskräfte befreiten den Autofahrer aus seinem Pkw und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Der Verkehr wurde für etwa drei Stunden über die Parallelfahrbahn und auf die Autobahn 30 geleitet; es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bereits in den Morgenstunden war der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Lengerich und dem Lotter Kreuz erstmals zum Stillstand gekommen. Gegen 7.40 Uhr geriet auf dem A1-Teilstück ein Lkw-Auflieger in Brand, nachdem ein Reifen des Hängers Feuer gefangen hatte. In der Folge wurde die Autobahn Richtung Bremen laut Polizei bis 9.05 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet.