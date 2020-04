Statistisches Landesamt legt Monatsbilanz für NRW und das Münsterland vor

Es war nicht nur in NRW, sondern auch bundesweit der erste gemeldete Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Am 9. März starb ein 78-Jähriger aus dem Kreis Heinsberg. Weitere 167 gemeldete Corona-Todesfälle kamen in NRW im März dazu – so lautet zumindest am frühen Morgen des 1. April die Bilanz des NRW-Gesundheitsministeriums. Das Statistische Landesamt IT.NRW sieht zumindest für den Monat März noch keine „erhöhte Sterblichkeit“. Und für die ersten April-Wochen gebe es noch keine verlässlichen Zahlen, heißt es.

Nach „vorläufigen Informationen“ der Behörde starben im März 18.776 Menschen in NRW – bezogen auf die von den Kommunen gemeldeten Todesfälle. Nicht enthalten seien Sterbefälle außerhalb von NRW. Die Zahl ist damit niedriger als im März 2019, als 19.107 Menschen ums Leben kamen. „Hinweise auf eine durch die Covid-19-Pandemie erhöhte Sterblichkeit sind aus diesen Daten für März 2020 nicht abzulesen“, teilt das Landesamt mit.

Kommentar: Wenig Aussagekraft Dass das Statistische Landesamt viel früher als sonst üblich die Zahl der monatlichen Sterbefälle vorlegt, ist aufgrund des großen öffentlichen Interesses während der Corona-Krise richtig. Das Fazit, dass es „keine erhöhte Sterblichkeit“ aufgrund der Corona-Todesfälle gibt, darf man aber nur auf den März beziehen. Und da stand Nordrhein-Westfalen noch am Anfang der Corona-Krise. Die Zahl der Todesfälle war mit 168 noch vergleichsweise klein. Für den April dagegen verzeichnet das NRW-Gesundheitsministerium schon jetzt etwa 1000 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus. Deswegen darf man die erste Sterbefall-Statistik während der Corona-Krise nicht überbewerten. Wirkliche Aussagekraft haben erst die April-­Zahlen.| (Stefan Biestmann) ...

Für März 2018 ermittelten die Statistiker mit 24.000 Sterbefällen noch den höchsten März-Monatswert der vergangenen fünf Jahre. Die Zahlen sind nach Angaben des Statistikamts auch Schwankungen unterworfen – wie zum Beispiel aufgrund der Auswirkungen der Grippesaison. Die Zahl der Influenza-Toten ist in dieser Saison vergleichsweise gering: Bis zum 15. April meldete das Landeszentrum Gesundheit für diese Saison 55 Grippetote in NRW. Ein Wert, der im Vergleich zu den 1000 Corona-Todesopfern allein im April relativ klein ist. Das Landesamt für Statistik legt eigentlich erst sechs Monate nach dem jeweiligen Berichtsmonat die Zahl der Gesamt-Sterbefälle vor. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Bilanz vorgezogen.