Arbeitslosigkeit steigt bundesweit und im Münsterland stark

Auch im Münsterland kletterten die Erwerbslosenzahlen um fast zwölf Prozent auf 40 656. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum März um 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. 13 456 Unternehmen haben laut BA in der Region bis zum 26. April Kurzarbeit angemeldet. Betroffen sind davon nahezu 188 000 Arbeitnehmer.

Im BA-Bezirk Ahlen-Münster erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 4,6 auf 5,0 Prozent. Im Bezirk Rheine (Kreis Steinfurt) lag der Zuwachs bei 0,5 Prozentpunkten auf 4,5 Prozent, in den Kreisen Coesfeld und Borken (Bezirk Coesfeld) ebenfalls bei 0,5 Prozentpunkten auf 3,7 Prozent.

„Erstmals in einem April“ seien Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gestiegen, erklärte die BA. Die Arbeitslosenzahl wuchs um 308 000 auf 2,644 Millionen. Im Vergleich zum April 2019 waren das 415 000 Arbeitslose mehr. Die Quote kletterte im Vormonatsvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Scheele betonte außerdem: „Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern ist regelrecht eingebrochen.“

Starker Anstieg von Arbeitslosigkeit

Die Unternehmen nutzen aber massiv das Kurzarbeitergeld, um Arbeitskräfte zu halten. Im März und bis zum 26. April wurden bei den Arbeitsagenturen bundesweit 751 000 Anzeigen für insgesamt 10,1 Millionen Arbeitnehmer erfasst, teilte die BA mit. „Das heißt aber nicht, dass diese Menschen schlussendlich auch alle kurzarbeiten werden“, betonte Behördenchef Scheele.

Auch im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber März um fast elf Prozent auf mehr als 718 000 Personen gestiegen, teilte die Regionaldirektion NRW der BA in Düsseldorf mit. Gleichzeitig erreichte die Kurzarbeit infolge der Pandemie Rekordniveau. Seit Anfang März meldeten fast 152 000 Betriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

Der April habe damit in Nordrhein-Westfalen den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit innerhalb eines Monats seit dem Fe­bruar 2005 gebracht, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake. Dennoch sei das Land nach wie vor weit entfernt von den hohen Arbeitslosenzahlen der Jahre 2005 bis 2010.