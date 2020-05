Wildfreigehege am Nöttler Berg öffnet wieder

Saerbeck -

Von Gunnar A. Pier

Christoph Behring wuchtet eine schwere Schubkarre über den trockenen Waldboden. Sein Tierpark ist dicht, doch an Kurzarbeit braucht er nicht zu denken. „Die Arbeit ist ja da“, sagt er, auch wenn wochenlang keine Besucher kommen durften. Die meiste Arbeit machen halt die Tiere, also schuftet Behring weiter, Tag für Tag. Aber klagen? Das ist nicht sein Ding. Und seine Standhaftigkeit wurde belohnt: Am Mittwoch öffnet er wieder.