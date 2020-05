Regeln für Altenheime in der Praxis kaum umsetzbar

Münsterland -

Von Stefan Werding

„Nett gedacht, aber in der Praxis in kaum einem Heim möglich – sowohl wegen der baulichen Situation als auch mangels Personal.“ So kommentiert Caritas-Sprecher Harald Westbeld die Regeln, die derzeit für Seniorenheime gelten. Er ist nicht der einzige, der sie für nicht praktikabel hält.