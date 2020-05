Polizisten wurden in der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr wegen einer Ruhestörung zur Stadtbibliothek in Ahaus gerufen. Doch die Situation eskalierte - und endete mit der Ingewahrsamnahme von zwei Personen sowie vier leicht verletzten Polizeibeamten.

Bereits beim Eintreffen wurden die Polizeibeamten von einem der Ruhestörer, einem 25-jährigen Mann aus Ahaus, laut einer Mitteilung beleidigt und massiv angegriffen. Dem jungen Mann gelang zwischenzeitlich die Flucht, die allerdings am Kreisverkehr Königstraße / Wüllener Straße endete.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Dort leistete der Beschuldigte auch gefesselt noch erheblichen Widerstand. Durch hinzugerufene Familienangehörige wurden die Beamten beleidigt und angegriffen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Gruppe musste demnach mit Pfefferspray auf Distanz gehalten werden, bis Unterstützung eingetroffen waren.

Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen - ebenso der 55-jährige Vater des Beschuldigten. Laut Polizei war er so aggressiv, dass er ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 25-Jährigen, den Vater sowie auch den 23-jährigen Bruder werden Strafverfahren eingeleitet. Vier Beamten wurden durch die Angreifer leicht verletzt.