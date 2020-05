Außerdem wurde ein Mitarbeiter des Schlachthofs Tummel positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch die Tests bei den vom Kreis in Schöppingen eingesetzten, ebenfalls beprobten Amtsveterinären und Fleischbeschauern sowie bei den Mitarbeitern des dritten Betriebs sind allesamt negativ ausgefallen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte am Samstag im Auftrag des Kreises Borken in Schöppingen die Belegschaften von drei fleischverarbeitenden Unternehmen auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 329 Proben wurden dabei gezogen.

Der Kreis veranlasste, dass die jeweiligen Wohnort-Behörden die Infizierten unter Quarantäne stellen. Dazu leitete er die Anschriften an die betroffenen Kommunen weiter – das sind Schöppingen (12), Heek (8) und Ahaus – sowie die zuständigen Gesundheitsämter für Rosendahl (4), Datteln (1) und Sögel/Niedersachen (1). Gleichzeitig liefen die Wohnumfeld-Recherchen an, um Kontaktpersonen zu ermitteln und diese ebenfalls in Quarantäne zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Der Zerlegebetrieb in Schöppingen darf laut Kreis Borken ab sofort nur noch mit negativ getesteten, nicht in Hausgemeinschaft mit Infizierten lebenden Personen weiterarbeiten. Diese müssen sich zudem für weitere Tests bereithalten und vorher schon bei Auftreten entsprechender Krankheitssymptome aus dem Betrieb genommen werden. Ersatzkräfte dürfen nur nach vorheriger Testung auf das Coronavirus eingesetzt werden. Der Kreis übermittelt die Testergebnisse auch dem Arbeitsschutz bei der Bezirksregierung.