„Allerdings haben wir aktuell fast ausschließlich Neuinfizierte durch den Ausbruch bei Westfleisch“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Das übrige Infektionsgeschehen ist unauffällig.“ Ob die Bremse bei den Lockerungen im Kreis Coesfeld gelöst wird, ist weiter unklar. Pünktlich reichte Westfleisch am Mittag das geforderte Hygienekonzept ein, in dem das Unternehmen erklären soll, wie es sich eine Weiterproduktion vorstellt. Die Behörden prüfen nun, ob und inwieweit sich die Tore wieder öffnen können.

Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen) fordert in einem offenen Brief Kanzlerin Angela Merkel auf, die derzeitige Regelung zu überdenken. „Eine Stadt wie Lüdinghausen, die 35 Kilometer vom Infektionsschwerpunkt entfernt ist, muss mit der Konsequenz leben, dass das öffentliche Leben und das Unternehmertum in vielen Bereichen weiterhin eingeschränkt ist.“ Westfleisch meldete sich am Donnerstag erstmals: Alle bisher ausgewerteten Corona-Tests in vier Fleischbetrieben von Westfleisch in Hamm, Gelsenkirchen, Lübbecke und Bakum seien ohne Befund.